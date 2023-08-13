«Страсбург» — «Лион»: счет матча 2:1, обзор голов

одержал победу над(2:1) в матче 1-го тура Лиги 1.

Первый гол забили хозяева только на 63-й минуте встречи. Отличился полузащитник «Страсбурга» Жан-Рикнер Беллегард.

Уже на 76-й минуте хозяева удвоили свое преимущество благодаря голу нападающего Лебо Мотибы — 2:0.

На 88-й минуте защитник «Лиона» Николас Тальяфико все-таки сократил отставание до минимума, но на большее команду не хватило. Итоговый результат — 2:1 в пользу хозяев.

Футбол. Франция. Лига 1 Страсбург — Лион 2:1 Голы: 1:0 Жанрикне Беллегард (63'), 2:0 Лебо Мотиба (76'), 2:1 Николас Тальяфико (88') Страсбург: Матц Зельс, Исмаэль Дукуре, Жерзино Ньямси, Абакар Силла, Фредерик Гильберт (Марвен Сеная, 68'), Саньин Прцич (Dilane Bakwa, 82'), Жанрикне Беллегард (Ибраима Сиссоко, 90'), Жесси Деменге, Томас Делаин, Эмануэль Эмегха (Кевин Гамейро, 68'), Лебо Мотиба (Angelo Gabriel, 82') Лион: Александр Ляказетт (Amin Sarr, 86'), Райан Шерки, Максанс Какере, Брэдли Баркола, Корентин Толиссо, Йоанн Лепенан (Jeffinho, 71'), Николас Тальяфико, Дуйе Чалета-Цар, Синали Дьоманде, Клинтон Мата (Саэль Кумбеди, 21'), Реми Риу Предупреждения: Исмаэль Дукуре (8'), Корентин Толиссо (45 + 5'), Жанрикне Беллегард (45 + 6'), Саэль Кумбеди (62')

В следующем матче «Страсбург» встретится с «Монако» 20 августа, а «Лион» сыграет 19 августа с «Монпелье».