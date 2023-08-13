В «Оренбурге» высказались о будущем Ярошика

Спортивный директорвысказался о будущем главного тренера

«Старт сезона ошеломительный! Даже не думали, что будет такой "успешный", ха-ха. Если мыслить категорией, что нам дорогу перешла черная кошка, далеко не уедем.

Смена тренера — большой откат назад. В принципе, все не ожидаемо, но понимали, что будет сложно с уходом Марцела. Будем работать, исправляться.

Будущее Ярошика? Это все внутренние дела клуба. Мы не приверженцы того, чтобы махать шапками. Посмотрим», — приводит слова Андреева Sport24.

«Оренбург» после четырех туров набрал 1 очко и занимает 15-е место в РПЛ. Контракт 45-летнего чеха действует до лета 2025 года.