Артета о победе «Арсенала»: Мы заслужили победу, но мы не убили игру

Главный тренероценил игру своей команды в матче 1-го тура АПЛ с(2:1).

«Добро пожаловать в Премьер-лигу. Думаю, подходит для заголовка. Мы доминировали и заслужили победу. Мы вели 2:0 и не пользовались моментами. Это было больше похоже на ощущение, чем на то, что случилось на самом деле.

Мы очень рады. Всегда сложно выиграть первый матч, всегда очень сложно победить в Премьер-лиге, так что мы должны быть очень счастливы, особенно учитывая то, как мы сыграли.

Думаю, мы заслужили победу, но мы не убили игру. 2:0 в АПЛ — это очень опасный счет. Нам не хватало концентрации при их контратаках после угловых, они забили гол, и игра взорвалась, они бросили в атаку всех.

Мы не пропустили, но было ощущение, что мы хотели, чтобы этот матч побыстрее закончился, а мы получили три очка», — сказал Артета Football London.

В следующем матче «Арсенал» встретится с «Кристал Пэлас» 19 августа в рамках 2-го тура АПЛ.