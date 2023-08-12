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    Артета о победе «Арсенала»: Мы заслужили победу, но мы не убили игру

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил игру своей команды в матче 1-го тура АПЛ с «Нотингем Форест» (2:1).

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Добро пожаловать в Премьер-лигу. Думаю, подходит для заголовка. Мы доминировали и заслужили победу. Мы вели 2:0 и не пользовались моментами. Это было больше похоже на ощущение, чем на то, что случилось на самом деле.

    Мы очень рады. Всегда сложно выиграть первый матч, всегда очень сложно победить в Премьер-лиге, так что мы должны быть очень счастливы, особенно учитывая то, как мы сыграли.

    Думаю, мы заслужили победу, но мы не убили игру. 2:0 в АПЛ — это очень опасный счет. Нам не хватало концентрации при их контратаках после угловых, они забили гол, и игра взорвалась, они бросили в атаку всех.

    Мы не пропустили, но было ощущение, что мы хотели, чтобы этот матч побыстрее закончился, а мы получили три очка», — сказал Артета Football London.

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