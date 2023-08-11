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    Тихонов: Если «Спартак» победит «Урал», удачно сыграет с «Зенитом» — дорога к чемпионству будет открыта

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    Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов высказался о предстоящих матчах красно-белых в РПЛ.

    Андрей Тихонов
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    Андрей Тихонов

    В четвертом туре «Спартак» сыграет на выезде с «Уралом», а в пятом встретится на своем поле с «Зенитом».

    «У всех тяжелый график, я все прекрасно понимаю, конечно, на один день игру могли бы сместить, все-таки один день — лишний день отдыха после кубка.

    Но "Спартак" имеет хороший запас футболистов, большая часть из них играла на Кубок, думаю, что не совсем [верно] какие-то проблемы с графиком рисуют в "Спартаке", в Европе люди играют и три матча в неделю.

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    • Нам тяжело, к такому графику не привыкли, но я думаю, что у "Спартака" самая сильная скамейка, то есть обойма большого количества качественных футболистов, так что "Спартаку" не нужно жаловаться, нужно выходить и обыгрывать "Урал".

    У "Спартака" одна из самых сильных обойм сейчас, практически 16-17 футболистов, которые могут играть в стартовом составе.

    Я перед началом сезона говорил, что у "Спартака" очень хороший график, чтобы стартовать в этом чемпионате, потому что все команды по зубам, потом выходят на "Зенит", который в данный момент не выглядит как в прошлом году.

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    У "Зенита" потеря нескольких футболистов, самое главное — Малком, который влиял на результат, сейчас команда приходит в себя и проигрывает. Поэтому если "Спартак" обыграет "Урал", удачно сыграет с "Зенитом", то можно сказать, что дорога [к чемпионству] будет открыта, не то, чтобы открыта полностью, но будет отличный психологический шаг, потому что когда выигрываешь матчи подряд, потом идет по накатанной», — приводит слова Тихонова ТАСС.

    Матч «Урал» — «Спартак» пройде 11 августа в Екатеринбурге, начало — в 18:00 мск.

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