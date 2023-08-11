Дзюба: Травма? Спасибо Воронежу за прекрасное поле

Нападающий московскогорассказал о своей травме.

«Давно не появлялся, немного загрустил, так как небольшое повреждение получил. Спасибо Воронежу за прекрасное поле. Кроме поля, всё остальное, честно, великолепно, потрясающие болельщики, антураж был вообще сумасшедшим. Одно удовольствие в Воронеже играть. Красавцы, видно, город очень любит команду.

Завтра я обязательно приеду на игру, чтобы поддержать ребят, приходите поддержать. Еду на базу, тренироваться и восстанавливаться. Надеюсь, что скоро вернусь сильнее. Даже уверен, что сильнее, злее и уже соскучившись по играм и эмоциям», — заявил Дзюба в видео в своем телеграм-канале.