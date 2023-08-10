Асхабадзе: Задача «Факела» — сохранить прописку в РПЛ без стыковых матчей

Генеральный директоррассказал о задачах команды в нынешнем сезоне.

«Победа в Кубке — это не панацея для нас, акценты расставлены по-другому. Основная задача — исправить положение в чемпионате. Ноль очков? Это давит на всех воронежцев без исключения.

Пытаемся исправить ситуацию. Приоритет не Кубок, а чемпионат. Наша задача — сохранить прописку в РПЛ без стыковых матчей», — сказал Асхабадзе СЭ.

Напомним, что «Факел» занимает 16-е место в таблице РПЛ, не набрав ни одного очка. 9 августа команда смогла обыграть ЦСКА (2:0) в рамках группового этапа Кубка России.

В следующем матче «Факел» встретится с «Зенитом» 13 августа.