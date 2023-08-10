Тиаго Алькантара может перейти в «Аль-Ахли»

может стать третьим игроком, который продолжит карьеру в

По информации L’Équipe, серьезный интерес к бразильцу проявляет «Аль-Ахли».

Ближневосточный клуб уже предложил «мерсисайдцам» за 32-летнего футболиста 12 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Алькантара провел в английской Премьер-лиге 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее Джордан Хендерсон перешел из «Ливерпуля» в «Аль-Иттифак», а Фабиньо стал игроком «Аль-Иттихада».

Напомним, игроками «Аль-Ахли» уже стали Роберто Фирмино, Рияд Марез, Франк Кессье, Аллан Сен-Максимен и Эдуар Менди.