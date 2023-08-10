ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона»Гонка трех лошадей. Чего ждать от нового сезона Ла Лиги?
  • 12:47
    • Источник: «Тоттенхэм» и «Бавария» согласовали трансфер Кейна
  • 14:16
    • «Росарио Сентраль» отказал ЦСКА в покупке 22-летнего парагвайца
  • 14:08
    • «Челси» выкупил у «Лидса» лидера сборной США
  • 13:21
    • Шатов приостановил карьеру и решил обучаться на тренера
  • 12:18
    • Дзаньоло может перейти в клуб АПЛ
    Все новости спорта

    Тиаго Алькантара может перейти в «Аль-Ахли»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Ливерпуль АПЛ Футбол Англии Аль-Ахли Джидда Саудовская Про-Лига Трансферы
    Тиаго Алькантара может стать третьим игроком «Ливерпуля», который продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

    Тиаго Алькантара
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тиаго Алькантара

    По информации L’Équipe, серьезный интерес к бразильцу проявляет «Аль-Ахли».

    Ближневосточный клуб уже предложил «мерсисайдцам» за 32-летнего футболиста 12 миллионов евро.

    В прошедшем сезоне Алькантара провел в английской Премьер-лиге 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

  • Клопп: Сейчас влияние Саудовской Аравии очень весомое
  • Читайте по теме

    • Ранее Джордан Хендерсон перешел из «Ливерпуля» в «Аль-Иттифак», а Фабиньо стал игроком «Аль-Иттихада».

    Напомним, игроками «Аль-Ахли» уже стали Роберто Фирмино, Рияд Марез, Франк Кессье, Аллан Сен-Максимен и Эдуар Менди.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Воспользуется ли БАТЭ кадровыми потерями соперника?
  • «Шериф» — БАТЭ. Прогноз и ставки
  • 5.15
    •
  • «Ахмат» дома справится с «Балтикой»
  • «Ахмат» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Сможет ли «Нефтчи» составить конкуренцию «Бешикташу»?
  • «Нефтчи» — Бешикташ. Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.60
  • Экспресс дня 10 августа
  • Сегодня в 21:00
    •  5.15
  • Прогноз на матч Шериф — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ахмат — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Нефтчи — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Музетти — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Твенте — Рига
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Урал — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Алькарас — Хуркач
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Арис — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры