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    «Балтика» в гостях обыграла «Ахмат» в Кубке России

    «Ахмат» — «Балтика»: счет матча 0:2, обзор голов

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    В матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России калининградская «Балтика» на выезде одержала победу над «Ахматом» со счетом 2:0.

    «Балтика»
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    «Балтика»

    Автоголом отметился Андрей Семенов, также гол на счету Дмитрия Баркова.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа C
    Ахмат — Балтика 0:2
    Голы: 0:1 Андрей Семёнов (44'), 0:2 Дмитрий Барков (62') Ахмат: Гиорги Шелия, Ризван Уциев, Андрей Семёнов, Владислав Волков, Марат Быстров, Заим Диванович, Бернард Бериша, Владислав Камилов, Kovachev S., Владимир Ильин, Евгений Харин Балтика: Евгений Латышонок, Аслан Дудиев, Иван Остойич, Александр Осипов, Владислав Лазарев, Жоау Ламейра, Анхело Энрикес, Артур Галоян, Тигран Аванесян, Дмитрий Барков, Тамерлан Мусаев Предупреждения: Жоау Ламейра (52'), Артём Тимофеев (65'), Александр Осипов (83')

    «Балтика» одержала вторую победу в турнире и с 6 очками вышла на первое место в группе C. «Ахмат» без набранных баллов замыкает турнирную таблицу.

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