«Ахмат» — «Балтика»: счет матча 0:2, обзор голов

«Балтика» Фото: globallookpress.com
Автоголом отметился Андрей Семенов, также гол на счету Дмитрия Баркова.
Футбол. Россия. Кубок. Группа C
Ахмат — Балтика 0:2
Голы: 0:1 Андрей Семёнов (44'), 0:2 Дмитрий Барков (62') Ахмат: Гиорги Шелия, Ризван Уциев, Андрей Семёнов, Владислав Волков, Марат Быстров, Заим Диванович, Бернард Бериша, Владислав Камилов, Kovachev S., Владимир Ильин, Евгений Харин Балтика: Евгений Латышонок, Аслан Дудиев, Иван Остойич, Александр Осипов, Владислав Лазарев, Жоау Ламейра, Анхело Энрикес, Артур Галоян, Тигран Аванесян, Дмитрий Барков, Тамерлан Мусаев Предупреждения: Жоау Ламейра (52'), Артём Тимофеев (65'), Александр Осипов (83')
«Балтика» одержала вторую победу в турнире и с 6 очками вышла на первое место в группе C. «Ахмат» без набранных баллов замыкает турнирную таблицу.