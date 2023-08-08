Гончаренко прокомментировал победу «Урала» над «Ростовом»

Наставник «Урала»высказался о победе над «Ростовом» (1:0) в матче 2-го тура группового раунда Кубка России.

«Всегда что-то получается лучше у соперника, что-то — у нас. Инициатива переходит от одной команды к другой. Понятно, что это кубковый матч, график сложный. Нам надо было сделать какую-то ротацию. Домашний матч, много болельщиков, которых хотелось порадовать. Рад, что одержали победу», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

«Урал» идет вторым в группе B Кубка России, набрав 3 очка.

В следующем туре Кубка страны «Урал» 29 августа в гостях встретится с «Рубином».