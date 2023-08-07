Дубль Месси помог «Интер Майами» выйти в четвертьфинал Кубка лиг

«Интер Майами» в 1/8 финала Кубка лиг обыграл «Даллас» в серии пенальти (4:4, 5:4 пен).

На шестой минуте отличился нападающий Лионель Месси с передачи испанского защитника Жорди Альбы. На 85-й минуте аргентинец забил второй мяч. Он сравнял счет за пять минут до окончания матча.

А в серии одиннадцатиметровых у «Интера» никто не допустил ошибки. Месси свой удар также реализовал.

Для Месси это четвертый матч за «Интер Майами», в которых он забил шесть голов.

«Интер Майами» вышел в четвертьфинал турнира. Его соперник по этой стадии определится позже.