«Он человек искусства» — Ван Перси сравнил Модрича с Моцартом

Экс-нападающий сборной Нидерландоввысоко оценил игру полузащитника

«Он, пожалуй, один из лучших игроков в истории. Он как Моцарт, он человек искусства. Я наблюдал за ним в нынешней Лиге Наций в Нидерландах, шесть недель назад. Сколько ему, 37, 38? Он по-прежнему доминирует, у него глаза на затылке.

Я знал, что Модрич хорош, но чтобы настолько хорош... Мы много раз играли друг против друга, он одна из звезд футбола.

Но не только на поле, но и за его пределами. Он семейный человек, ведет себя вежливо, и я рад, что он продлил свой контракт с "Реалом". Приятно смотреть», — сказал ван Перси 24Sata.

Напомним, что в это межсезонье Модрич продлил контракт с «Реалом», хотя имел несколько выгодных предложений из Саудовской Аравии.

В прошлом сезоне хорват провел 33 матча за «сливочных» в Примере, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.