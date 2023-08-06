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    «Он человек искусства» — Ван Перси сравнил Модрича с Моцартом

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    Экс-нападающий сборной Нидерландов Робин ван Перси высоко оценил игру полузащитника «Реала» Луки Модрича.

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    «Он, пожалуй, один из лучших игроков в истории. Он как Моцарт, он человек искусства. Я наблюдал за ним в нынешней Лиге Наций в Нидерландах, шесть недель назад. Сколько ему, 37, 38? Он по-прежнему доминирует, у него глаза на затылке.

    Я знал, что Модрич хорош, но чтобы настолько хорош... Мы много раз играли друг против друга, он одна из звезд футбола.

    Но не только на поле, но и за его пределами. Он семейный человек, ведет себя вежливо, и я рад, что он продлил свой контракт с "Реалом". Приятно смотреть», — сказал ван Перси 24Sata.

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    • Напомним, что в это межсезонье Модрич продлил контракт с «Реалом», хотя имел несколько выгодных предложений из Саудовской Аравии.

    В прошлом сезоне хорват провел 33 матча за «сливочных» в Примере, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.

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