Голкипер «Арсенала» прокомментировал победу своей команды в Суперкубке Англии

Голкипервысказался о победе «канониров» в матче за Суперкубок Англии с(1:1, 4:1 по пен.).

«Мы усердно работали, как и в течение предыдущих двух лет. Но нам не хватало везения. И мы на этом остановились. А сегодня все сработало.

Что эта победа значит перед сезоном? Не могу сказать с уверенностью. "Сити" немного отстает от расписания предсезонной подготовки. Для нас это заявление. Это маркер того, что мы можем выйти и победить "Ман Сити" в больших матчах.

Не знаю, как сложится сезон. Но психологического барьера уже нет. Теперь мы готовы двигаться дальше», — цитирует Рамсдейла BBC.

Напомним, что «Манчестер Сити» уже трижды проиграл в финале Суперкубка. До «Арсенала» трофей брали «Ливерпуль» и «Лестер».

В следующем матче «канониры» встретятся с «Ноттингем Форестом» 12 августа в рамках 1-го тура АПЛ.