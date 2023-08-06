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    Газзаев выразил соболезнования в связи со смертью Мандрыкина

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    Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев выразил соболезнования в связи со смертью экс-голкипера армейцев Вениамина Мандрыкина.

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    «Хочу выразить самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Очень жаль, что так случилось! Вениамин был очень талантливый, уже в 16 лет он начал играть в стартовом составе чемпионской "Алании". Тогда он и зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Потом были и выступления за национальную сборную, и игры за ЦСКА. Но, к сожалению, эта авария... Вениамин прошел большой спортивный путь, оставил заметный след. Еще раз выражаю самые искренние соболезнования!», — сказал Газзаев «СЭ».

    В воскресенье, 6 августа, ЦСКА сообщил о смерти бывшего голкипера команды Вениамина Мандрыкина. Он ушел из жизни в возрасте 41 года.

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