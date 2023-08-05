Осинькин: Жара жарой, но надо было показать хорошую игру против сильного соперника

Главный тренерподвел итог матча против(5:1).

«Жара жарой, но надо было показать игру хорошую против сильного соперника. Против соперника, против которого трудно играть. "Ростов" много перестроений делает, к которым надо быть готовым, так что в этом плане у нас неделя напряженная была.

В первом тайме мы создавали моменты. Но из трех моментов реализовали три, что тоже понимаем.

Я не помню, как радовался или был сдержанным. Мы были в игре, в борьбе, так что передать расслабленность ребятам было нельзя. Понимание, что игра сделана, пришло после четвертого гола.

Салтыков — дерзкий парень. Любит идти в обводку. Любит прямые дорожки к чужим воротам. Это помогает ему, когда надо обострять. По обороне вопросы есть. Но смешно было бы, если бы он ко всему был готов. Но он внимательный и умный парень, умеет слушать.

Кто должен был бить пенальти? Я крикнул, чтобы Юра Горшков пробил. Но ребята там сами решили. Так эмоционально зрители себя вели, что я понимаю, что меня можно было не услышать», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После этого матча «Крылья Советов» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 7-ю очками в активе. «Ростов» — на 5-й строчке (4 балла).