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    Осинькин: Жара жарой, но надо было показать хорошую игру против сильного соперника

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итог матча против «Ростова» (5:1).

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Жара жарой, но надо было показать игру хорошую против сильного соперника. Против соперника, против которого трудно играть. "Ростов" много перестроений делает, к которым надо быть готовым, так что в этом плане у нас неделя напряженная была.

    В первом тайме мы создавали моменты. Но из трех моментов реализовали три, что тоже понимаем.

    Я не помню, как радовался или был сдержанным. Мы были в игре, в борьбе, так что передать расслабленность ребятам было нельзя. Понимание, что игра сделана, пришло после четвертого гола.

    Салтыков — дерзкий парень. Любит идти в обводку. Любит прямые дорожки к чужим воротам. Это помогает ему, когда надо обострять. По обороне вопросы есть. Но смешно было бы, если бы он ко всему был готов. Но он внимательный и умный парень, умеет слушать.

    Кто должен был бить пенальти? Я крикнул, чтобы Юра Горшков пробил. Но ребята там сами решили. Так эмоционально зрители себя вели, что я понимаю, что меня можно было не услышать», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После этого матча «Крылья Советов» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 7-ю очками в активе. «Ростов» — на 5-й строчке (4 балла).

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