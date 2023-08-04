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    Виллиан согласовал контракт с клубом из Саудовской Аравии

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    Полузащитник «Фулхэма» Виллиана близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии.

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    По информации журналиста Фабрицио Романо, бразильский футболист согласовал контракт с «Аль-Шабабом».

    Виллиан уже сообщил руководству и главному тренеру «Фулхэма» Марку Силве, что намерен продолжить карьеру на Ближнем Востоке.

    Источник отмечает, что лондонский клуб на данный момент настроен сохранить 34 летнего игрока в команде.

    В середине июля Виллиан подписал новый однолетний контракт с «Фулхэмом».

    Transfermarkt оценивает стоимость Виллиана в три миллиона евро. В прошедшем чемпионате Англии экс-игрок «Арсенала» и «Челси» провел 27 матчей и забил пять мячей.

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