Виллиан согласовал контракт с клубом из Саудовской Аравии

Полузащитник «Фулхэма»близок к переходу в клуб из

По информации журналиста Фабрицио Романо, бразильский футболист согласовал контракт с «Аль-Шабабом».

Виллиан уже сообщил руководству и главному тренеру «Фулхэма» Марку Силве, что намерен продолжить карьеру на Ближнем Востоке.

Источник отмечает, что лондонский клуб на данный момент настроен сохранить 34 летнего игрока в команде.

В середине июля Виллиан подписал новый однолетний контракт с «Фулхэмом».

Transfermarkt оценивает стоимость Виллиана в три миллиона евро. В прошедшем чемпионате Англии экс-игрок «Арсенала» и «Челси» провел 27 матчей и забил пять мячей.