Караваев: У Кузяева есть все, чтобы потянуть чемпионат Франции

Защитник «Зенита»признался, что его удивил переход экс-игрока питерской командыво французский

«Да, внезапно. Но он исполнил свою мечту — поиграть в Европе. Лига 1 — хороший чемпионат.

Команда не фантастическая, но вопрос не в уровне и не в деньгах — ему хочется проявить себя, попробовать силы в топовом чемпионате. Я рад, что он выбрал такой путь.

Вряд ли у него в бытовом плане возникнут какие-то проблемы. Язык выучит. Кузяев просто скинул в общий чат прощальное видео, пожелал удачи.

Далер трудолюбивый, у него есть все, чтобы потянуть Лигу 1. Думаю, все сложится хорошо», — сказал Караваев в интервью Sport24.

Кузяев перешел в «Гавр» на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Зенитом».