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    «Хиберниан» и «Риека» разгромили своих соперников в квалификации Лиги конференций

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    В Лиге конференций продолжают отборочные матчи 2-го раунда квалификации.

    Венсан Абубакар
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    Венсан Абубакар

    «Бешикташ» в меньшинстве переиграл «Тирану» со счетом 2:0. По голу забили Даниэль Амарти и Венсан Абубакар. Красную карточку в составе «Бешикташа» получил Артур Масуаку.

    «Черно-белые» одержали победу с общим счетом 5:1. Во второй игре они победили 3:1.

    В другом матче «Риека» разнесла «Дукаджини» со счетом 6:1. Хет-трик на счету Франьо Ивановича. Дубль сделал Марко Пашалич. Один гол на счету Наиса Джуахра.

    «Хиберниан» разгромил «Интер Эскальдес» после поражения в первом матче 1:2. Клуб из Шотландии на своем поле забил 6 мячей, выиграв 6:1.

    Дубль в активе Джошуа Кэмпбелла и Мартина Бойла. Гол и результативную передачу в свой актив записал Тоди Эли Юан.

    «Арис» вырвал победу у «Арарата-Армения». Встреча шла к дополнительному времени, однако греки забили на 80-й минуте матч усилиями Фабиано и добыли путевку в 3-й раунд.

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