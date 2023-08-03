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    Кафанов рассказал, почему заблокировал переход Буффона в «Рубин»

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    в казанский клуб бывшего голкипера сборной Италии Джанлуиджи Буффона Бывший тренер «Рубина» Виталий Кафанов рассказал о несостоявшемся трансфере
    в казанский клуб бывшего голкипера сборной Италии Джанлуиджи Буффона.

    Джанлуиджи Буффон
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    Джанлуиджи Буффон

    «За несколько лет до того, как была возможность взять Буффона в "Рубин", начал создавать нашу вратарскую тренерскую организацию и объединять всех российских тренеров вратарей.

    Много говорил о том, что надо развивать наших российских вратарей — и наша школа опять должна стать одной из лучших.

    Сам мечтал работать с таким вратарем, как Буффон. Во-первых, потому что он — великий. Во-вторых, работать с ним было бы очень легко, он сам мог бы себя готовить к играм. Не было речи о том, чтобы его чему-то научить. Надо было просто ничего не испортить. Есть вратари, которым надо просто не мешать — не перегружать и полностью доверять их самостоятельной подготовке к матчам. Работать с таким вратарем, безусловно, было бы несложно.

    С другой стороны, мы много лет говорили с тренерами вратарей России, что надо развивать вратарскую российскую школу.

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    • И если бы пригласил Буффона в "Рубин" — для того, чтобы он приехал, надо было просто дать свое согласие — то, во-первых, перекрыл бы дорогу российским вратарям, которые были тогда в "Рубине", и, во-вторых, мои бы коллеги меня не поняли. Сам говорю о том, что надо все силы вложить в развитие российских вратарей, а сам приглашаю такого большого вратаря. Это противоречило бы тому, за что ратовал», — приводит слова Кафанова «Чемпионат».

    Ранее на этой неделе 45-летний Буффон объявил о завершении карьеры.

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