Чанов о завершении карьеры Буффона: Пришло время прощаться

Экс-тренер вратарейпрокомментировал новость о том, что итальянский голкиперзавершил карьеру футболиста.

«Однозначно один из лучших вратарей в истории футбола. Его карьера и достижения говорят сами за себя. Честно говоря, никогда не ставил его в пример своим подопечным, поскольку всегда считал советскую и российскую вратарскую школу самой сильной.

Но в любом случае испытываю к Буффону только уважение. Время прощаться пришло. Понимаю, почему он так долго выступал на самом высоком уровне. Мне ведь тоже не хотелось заканчивать в 44 года», — приводит слова Чанова «РИА Новости».

Напомним, что Буффон за всю свою карьеру десять раз чемпионат Италии, пять раз — Кубок Италии, один раз — Кубок УЕФА и трижды играл в финалах Лиги чемпионов.