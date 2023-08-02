«Арсенал» — «Монако»: счет матча 1:1 (5:4 по пен.), обзор голов

«Арсенал» Фото: globallookpress.com
Гости забили первый гол на 31-й минуте встречи благодаря голу полузащитника «Монако» Юссуфа Фофана.
На 43-й минуте «Арсенал» сумел сравнять счет. Гол забил нападающий команды Эдвард Нкетиа.
Команды довели дело до серии пенальти, где сильнее оказался «Арсенал». Победный одиннадцатиметровый на счету Габриэля Магальянса.
Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
Арсенал Лондон — Монако 1:1
Голы: 0:1 Юссуф Фофана (31'), 1:1 Эдвард Нкетиа (43'), 1:1 Мартин Эдегор (пенальти) (69'), 1:1 Каю Энрике (пенальти) (69'), 2:2 Жоржиньо (пенальти) (69'), 2:2 Юссуф Фофана (пенальти) (69'), 3:3 Кай Хаверц (пенальти) (69'), 3:3 Крепин Дьятта (пенальти) (69'), 4:3 Фабиу Виейра (пенальти) (69'), 5:4 Габриэль Магальяйнс (пенальти) (69'), 5:4 Кевин Фолланд (пенальти) (69') Арсенал Лондон: Арон Ремсдейл, Такэхиро Томиясу (Бен Уайт, 62'), Вильям Салиба (Габриэль Магальяйнс, 62'), Юрриен Тимбер (Киран Тирни, 62'), Якуб Кивёр, Томас Парти (Жоржиньо, 62'), Деклан Райс (Кай Хаверц, 62'), Эмиль Смит Роув (Мартин Эдегор, 62'), Фабиу Виейра, Эдвард Нкетиа (Маркос Маркиньос, 83'), Габриэл Мартинелли (Леандро Троссард, 62') Монако: Виссам Бен-Йеддер (Кевин Фолланд, 73'), Александр Головин (Магнес Аклиуше, 84'), Бен-Сегир, Юссуф Фофана, Мохамед Камара (Элиот Матазо, 73'), Сунгуту Магасса, Каю Энрике, Гильермо Марипан, Крислен Матсима, Вандерсон (Крепин Дьятта, 73'), Филипп Кён Предупреждения: Вильям Салиба (25'), Габриэль Магальяйнс (67'), Виссам Бен-Йеддер (69')
Уже 6 августа «Арсенал» встретится с «Манчестер Сити» за Суперкубок Англии.