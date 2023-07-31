Тен Хаг: Саудовская Аравия и МЛС не могут конкурировать с АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»рассказал, что думает о чемпионате Саудовской Аравии, в который этим летом переехало много футболистов.

«У них есть большие деньги, это привлекает игроков. В Европе это тоже имеет эффект. Но я не вижу в этом проблему для АПЛ. Это лига, в которой хотят играть большие футболисты.

Саудовская Аравия и МЛС не могут конкурировать с чемпионатом Англии», — цитирует специалиста BBC Sport.

Напомним, в летнее трансферное окно в саудовские клубы перешли многие футболисты. Карим Бензема и Нголо Канте отправились в «Аль-Иттихад», Рубен Невеш, Калиду Кулибали и Малком— в «Аль-Хиляль», Эдуард Менди и Роберто Фирмино перешли в «Аль-Ахли».