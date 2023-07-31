«Аль-Ахли» может перехватить у «МЮ» Амрабата

Полузащитник «Фиорентины»может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

До недавнего времени считалось, что Амрабат близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», но у теперь у английского клуба появился серьезный конкурент.

В трансфере марокканского футболиста заинтересован «Аль-Ахли», сообщает L`Equipe.

Саудовский клуб готов предложить игроку более выгодный контракт, чем «МЮ».

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» готова отпустить Амрабата в «МЮ» за 50 миллионов евро.

Напомним, игроками «Аль-Ахли» уже стали Роберто Фирмино, Рияд Марез и Эдуар Менди.