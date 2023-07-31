«Аль-Ахли» может перехватить у «МЮ» Амрабата

Софьян Амрабат Фото: globallookpress.com
До недавнего времени считалось, что Амрабат близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», но у теперь у английского клуба появился серьезный конкурент.
В трансфере марокканского футболиста заинтересован «Аль-Ахли», сообщает L`Equipe.
Саудовский клуб готов предложить игроку более выгодный контракт, чем «МЮ».
Ранее сообщалось, что «Фиорентина» готова отпустить Амрабата в «МЮ» за 50 миллионов евро.
Напомним, игроками «Аль-Ахли» уже стали Роберто Фирмино, Рияд Марез и Эдуар Менди.