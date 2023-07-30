Ярошик: Важно было не проиграть такую игру. Иначе было бы тяжело

Главный тренервысказался о матче второго тура РПЛ с(1:1).

«Мы очень рады, что взяли одно очко и не проиграли. По первому тайму мы создали много моментов, но не реализовали их и пропустили гол. Тяжело было отыгрываться. Во втором тайме смогли забить и взять важное очко.

"Рубин" хорошо играл в обороне: мы не могли создать комбинацию, отдать последний пас. Я рад, что мы смогли забить. Важно было не проиграть такую игру. Иначе было бы тяжело. Будем готовиться к следующему матчу.

В первом туре мы тоже неплохо играли, но проиграли "Спартаку". Сегодня мы снова сыграли зрелищно, надежнее сыграли в обороне. Есть плюсы в нашей игре и хорошо, что мы смогли сравнять счет», — приводит слова Ярошика «Спорт-Экспресс».

Таким образом, «Рубин» набрал два очка и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, у «Оренбурга» один балл и десятая строчка.