Кобелев: Без Вендела, Малкома и Кузяева с «Зенитом» могут бороться почти все команды РПЛ

Российский тренервысказался о матче между. Команды сыграли вничью — 1:1.

«Не удивлён результатом. "Ростов" — сбалансированная команда, которая играет одним и тем же составом второй или третий год. Я говорил ещё в прошлом сезоне и начале этого, что в без Вендела, Малкома и Кузяева "Зенит" будет хорошей командой, но с которой можно бороться практически всем командам РПЛ.

Нет ли ощущения, что "Зенит" пока выглядит не очень хорошо? Я об этом и говорю. Кузяев и Вендел в середине поля вели игру "Зенита", а Малком и Клаудиньо были разгружены в обороне и больше сосредоточены на атаке. Сейчас мы видим, что в середине поля у "Зенита" нет подавляющего преимущества, соответственно "Ростов" хорошо прессингует и пытается отобрать мяч у ворот противника.

Не имея Кузяева и Вендела, "Зениту" было тяжело выбраться из под прессинга и разгонять свои атаки. Если "Зенит" не усилится, то чемпионат будет намного интереснее с точки зрения борьбы за первое место», — приводит слова Кобелева «Чемпионат».