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    «Урал» продлил контракт с Шатовым

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    Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб продлил контракт с восстанавливающимся после травмы полузащитником Олегом Шатовым и внес футболиста в заявку на сезон.

    Олег Шатов
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    Олег Шатов

    «Мы заранее включили Олега в заявку, потому что по окончании сезона продлили с ним договор. Он, как я говорил и раньше, бессрочный. Мы всегда рассчитываем на Олега, будет у него здоровье — будет играть. Восстановление продлится до конца августа», приводит слова Иванова «Матч ТВ».

    Шатов не выходил на поле с ноября прошлого года из‑за полученной травмы. Шатов до возвращения в «Урал» в 2022 году также выступал за команду с 2007‑го по 2011‑й. На счету 32‑летнего футболиста — 139 игровых минут в пяти матчах чемпионата и Кубка России минувшего сезона.

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