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    В «Фенербахче» отреагировали на информацию о предложении «Зенита» по Алипу

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    Член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки ответил на вопрос о возможном переходе защитника «Зенита» Нуралы Алипа в турецкий клуб.

    Нуралы Алип
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    Нуралы Алип

    «Слухи о том, что "Фенербахче" сделал предложение "Зениту" по Алипу, являются ложными», — приводит слова Баки «Спорт-Экспресс».

    Ранее издание Takvim сообщило, что «Фенербахче» уже сделал предложение по трансферу 23-летнего футболиста в размере порядка 2,5-3 миллиона евро. При этом «Зенит» хочет получить за казахстанца 5 миллионов евро.

    Алип выступает за «Зенит» с февраля 2022 года, он провел 26 матчей за команду из Санкт-Петербурга и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

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