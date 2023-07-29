В «Фенербахче» отреагировали на информацию о предложении «Зенита» по Алипу

Член совета директоровответил на вопрос о возможном переходе защитникав турецкий клуб.

«Слухи о том, что "Фенербахче" сделал предложение "Зениту" по Алипу, являются ложными», — приводит слова Баки «Спорт-Экспресс».

Ранее издание Takvim сообщило, что «Фенербахче» уже сделал предложение по трансферу 23-летнего футболиста в размере порядка 2,5-3 миллиона евро. При этом «Зенит» хочет получить за казахстанца 5 миллионов евро.

Алип выступает за «Зенит» с февраля 2022 года, он провел 26 матчей за команду из Санкт-Петербурга и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.