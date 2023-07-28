В «Спартаке» отреагировали на информацию о жалобе «Олимпиакоса» в ФИФА

Руководитель пресс-службыпрокомментировал информацию о том, чтоподал на российcкий клуб жалобу в ФИФА из-за переговоров с защитником

«Мы не комментируем слухи и не говорим о конкретных именах до официального подписания. Вместе с тем хотим заметить, что "Спартак" не нарушал и не нарушает установленные процедуры при переговорах с потенциальными новичками. Ведем себя корректно и профессионально. Об этом на трансферном рынке всем известно», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

Рябчук выступает за «Олимпиакос» с 2021 года. 25-летний защитник провел за команду 120 матчей, забил 3 гола и отдал 10 результативных передач.