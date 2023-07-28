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    «Спартак» реализовал около 3 тысяч абонементов на сезон

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    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, какое количество абонементов удалось продать клубу в новом сезоне.

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    «На текущий момент клуб продал около 3000 абонементов. Мы хотим, чтобы было продано больше и работаем над этим», — приводит слова Малышева «Спорт-Экспресс».

    В ближайшем матче «Спартак» сыграет на своем поле против калининградской «Балтики». Игра пройдет 31 июля, начало — в 19:30 мск.

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    В прошлом сезоне рекорд использования карты болельщика был поставлен в Санкт-Петербурге. На матч «Зенит» — «Спартак» на «Газпром Арене» пришли почти 50 тысяч человек.

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