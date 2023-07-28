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    В «Динамо» отреагировали на интерес «Лиона» к Сазонову

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    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин подтвердил интерес «Лиона» к защитнику бело-голубых Сабе Сазонову.

    Саба Сазонов
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    Саба Сазонов

    «К Сабе Сазонову есть интерес от множества клубов, в том числе и от "Лиона". Но по той информации, которая есть и в прессе, и у меня, на сегодняшний день "Лион" не может делать трансферы, потому что на нем финансовые ограничения», — цитирует Гафина «Спорт-Экспресс».

    Ранее L'Equipe сообщал, что «Лион» планирует выкупить Сазонова и отправить его в аренду в бельгийский «Моленбек».

    В текущем сезоне 21-летний защитник ни разу не выходил на поле в составе «Динамо».

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