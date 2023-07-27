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    Писарев: При таком стиле и составе защиты «Спартак» будет пропускать в каждом матче

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    Тренер сборной России Николай Писарев поделился мнением о проблемах в игре «Спартака».

    Николай Писарев
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    Николай Писарев

    В первом туре РПЛ «Спартак» выиграл на своем поле у «Оренбурга» (3:2).

    «"Спартак" играл в матче с "Оренбургом" в своем стиле: все вперед, все в атаку, высокая линия, крайние защитники поддерживают каждую атаку.

    Хорошо, что был Литвинов, потому что Дуарте провел очень плохой матч. При таком стиле и составе оборонительной линии "Спартак" будет пропускать в каждом матче», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».

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    В четверг, 27 июля, «Спартак» сыграет на выезде против «Краснодара» в рамках первого тура группового этапа Кубка России, начало матча — в 20:00 мск.

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