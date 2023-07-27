Польский «Лех» обыграл «Кауно» в квалификации ЛК

Обзор первых матчей 2-го раунда квалификации Лиги конференций.

В одном из матчей «Лех» одержал убедительную победу над «Кауно Жальгирис» (3:1), забив все 3 гола еще в первом тайме. Во втором отрезке литовская команда забила единственный гол.

Футбол. Лига конференций. Квалификация Лех Познань — Кауно Жальгирис 3:1 Голы: 1:0 Dino Hotic (11'), 2:0 Антонио Милич (41'), 3:0 Радослав Муравски (45 + 2'), 3:1 Anton Fase (57') Лех Познань: Филип Беднарек, Жоэл Виейра Перейра, Миха Блажич, Антонио Милич, Элиас Андерссон, Радослав Муравски, Dino Hotic, Филип Мархвиньский (Йеспер Карлстрём, 42'), Афонсу Соуза, Кристоффер Вельде, Филип Шимчак Кауно Жальгирис: Anton Fase, Armandas Kucys, Xabier Auzmendi Arruabarrena (Нериюс Вальскис, 79'), Каролис Узела, Мартинас Дапкус (Edvinas Kloniunas, 65'), Vilius Armanavicius, Rosario Latouchent (Andrii Karvatskyi, 79'), Эдвинас Гирдвайнис, Maxime Spano, Jason Noslin, Deividas Mikelionis Предупреждение: Эдвинас Гирдвайнис (82')

В параллельном матче «Аустрия» из Вены вырвала победу у боснийского «Бораца». Единственный гол был забит на 90+4-й минуте, отличился Харис Табакович.

Футбол. Лига конференций. Квалификация Аустрия Вена — Борац 1:0 Гол: 1:0 Харис Табакович (90 + 4') Аустрия Вена: Кристиан Фрюхтль, Райнхольд Ранфтль, Лукас Галвао, Марвин Мартинс, Маттео Майзль, Джеймс Холланд, Александар Юкич (Маттиас Браунёдер, 76'), Марвин Поцман (Мануэль Польстер, 76'), Манфред Фишер (Андреас Грубер, 49'), Доминик Фитц (Мухарем Хускович, 85'), Харис Табакович Борац: Jovo Lukic (Milan Makaric, 64'), Неманья Михайлович (Enver Kulasin, 77'), Jakov Blagaic (Vasilije Terzic, 64'), Jose Cortes (Aleksandar Subic, 86'), Fedor Predragovic, Roslan Barsky, Sebastian Herera Cardona, Savo Susic, Maks Juraj Celic, Зоран Квржич, Nikola Cetkovic Предупреждения: Джеймс Холланд (37'), Райнхольд Ранфтль (56'), Неманья Михайлович (57'), Fedor Predragovic (68'), Мухарем Хускович (87')

Ответные матчи состоятся 3 августа.