ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джордан Хендерсон«Ливерпуль» сможет заменить Хендерсона-игрока. Им будет сложно заменить капитана и лидера
  • 23:05
    • «Бешикташ», «Брюгге», «Твенте» и «Витория Гимарайнш» добыли победы в Лиге конференций
  • 22:04
    • «Спартак» переиграл «Краснодар» в Кубке России
  • 21:13
    • Шнайдер переиграла Перу и пробилась в полуфинал турнира в Гамбурге
  • 20:37
    • Рублев крупно уступил немцу Альтмайеру в 1/4 финала турнира в Гамбурге
  • 17:32
    • В «Сочи» отреагировали на слухи об интересе к Черчесову
    Все новости спорта

    Польский «Лех» обыграл «Кауно» в квалификации ЛК

    Футбол Календарь Лиги конференций Прогнозы на Лигу конференций Лига конференций Лех Познань Кауно Жальгирис Аустрия Вена
    Обзор первых матчей 2-го раунда квалификации Лиги конференций.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В одном из матчей «Лех» одержал убедительную победу над «Кауно Жальгирис» (3:1), забив все 3 гола еще в первом тайме. Во втором отрезке литовская команда забила единственный гол.

    Футбол. Лига конференций. Квалификация
    Лех Познань — Кауно Жальгирис 3:1
    Голы: 1:0 Dino Hotic (11'), 2:0 Антонио Милич (41'), 3:0 Радослав Муравски (45 + 2'), 3:1 Anton Fase (57') Лех Познань: Филип Беднарек, Жоэл Виейра Перейра, Миха Блажич, Антонио Милич, Элиас Андерссон, Радослав Муравски, Dino Hotic, Филип Мархвиньский (Йеспер Карлстрём, 42'), Афонсу Соуза, Кристоффер Вельде, Филип Шимчак Кауно Жальгирис: Anton Fase, Armandas Kucys, Xabier Auzmendi Arruabarrena (Нериюс Вальскис, 79'), Каролис Узела, Мартинас Дапкус (Edvinas Kloniunas, 65'), Vilius Armanavicius, Rosario Latouchent (Andrii Karvatskyi, 79'), Эдвинас Гирдвайнис, Maxime Spano, Jason Noslin, Deividas Mikelionis Предупреждение: Эдвинас Гирдвайнис (82')

    В параллельном матче «Аустрия» из Вены вырвала победу у боснийского «Бораца». Единственный гол был забит на 90+4-й минуте, отличился Харис Табакович.

    Футбол. Лига конференций. Квалификация
    Аустрия Вена — Борац 1:0
    Гол: 1:0 Харис Табакович (90 + 4') Аустрия Вена: Кристиан Фрюхтль, Райнхольд Ранфтль, Лукас Галвао, Марвин Мартинс, Маттео Майзль, Джеймс Холланд, Александар Юкич (Маттиас Браунёдер, 76'), Марвин Поцман (Мануэль Польстер, 76'), Манфред Фишер (Андреас Грубер, 49'), Доминик Фитц (Мухарем Хускович, 85'), Харис Табакович Борац: Jovo Lukic (Milan Makaric, 64'), Неманья Михайлович (Enver Kulasin, 77'), Jakov Blagaic (Vasilije Terzic, 64'), Jose Cortes (Aleksandar Subic, 86'), Fedor Predragovic, Roslan Barsky, Sebastian Herera Cardona, Savo Susic, Maks Juraj Celic, Зоран Квржич, Nikola Cetkovic Предупреждения: Джеймс Холланд (37'), Райнхольд Ранфтль (56'), Неманья Михайлович (57'), Fedor Predragovic (68'), Мухарем Хускович (87')

    Ответные матчи состоятся 3 августа.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли француженки обыграть Бразилию?
  • Франция (жен) — Бразилия (жен). Прогноз и ставки
  • 3.22
    •
  • ПСЖ быстро разберется с японцами
  • ПСЖ — «Сересо Осака». Прогноз и ставки
  • 2.98
    •
  • «Гамбург» и «Шальке» повеселят зрителей, а «Юнион Сен-Жилуаз» снова выиграет у «Андерлехта»
  • Экспресс дня 28 июля. Прогноз и ставки
  • 4.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.75
  • Экспресс дня 28 июля
  • Завтра в 21:45
    •  3.22
  • Прогноз на матч Франция (жен) — Бразилия (жен)
  • Футбол
  • Послезавтра в 13:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч ПСЖ — Сересо Осака
  • Футбол
  • Завтра в 13:20
    •  2.38
  • Прогноз на матч Нисикори — Цзюньчэн Шан
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фриц — Ибин Ву
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Унион Санта-Фе — Дефенса и Хустисия
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Голуэй Юнайтед — Брей Уондерерс
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Верес — Полесье
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Флора — Вапрус
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры