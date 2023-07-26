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    Ярошик о поражении «Оренбурга»: Во 2-м тайме остались вдесятером и показали, что мы мужчины

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    Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик прокомментировал крупное поражение команды в матче Кубка России с ЦСКА (0:6).

    «Оренбург»
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    «Оренбург»

    «Соперник два раза зашёл в штрафную и забил два гола, после удаления на 15‑й минуте нам было очень сложно. У соперника был запредельный настрой? Я бы не сказал, мы начали неплохо, держали мяч, играли лучше на мяче.

    ЦСКА не переходил на нашу половину, потом штрафные, забили два гола, плюс удаление. Во втором тайме мы вдесятером показали, что мужчины, старались, выглядели гораздо лучше, чем в первом тайме», — сказал Ярошик «Матч ТВ».

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    • Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что главный тренер команды Ярошик сохранил кредит доверия.

    В следующем матче оренбургская команда встретится 30 июля с «Рубином» в рамках РПЛ.

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