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    «Сочи» в большинстве обыграл «Факел» в матче Кубка России

    «Факел» — «Сочи»: счет матча 1:3, обзор голов

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    Воронежский «Факел» потерпел домашнее поражение от «Сочи» (1:3) в матче 1-го тура группового этапа Кубка России по футболу.

    «Сочи»
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    «Сочи»

    Счет в матче был открыт на 21-й минуте. В ходе позиционной атаки «Сочи» Бурмистров с правого фланга исполнил мягкий навес в центр штрафной площади, и брошенный всеми Мигел Силвейра головой переправил мяч в дальний угол.

    На 29-й минуте хозяева отыгрались. Моцпан справа исполнил угловой, навесив в центр к линии вратарской, где Василий Черов выиграл борьбу у Медведева и ногой поразил ворота сочинской команды.

    В добавленное к первому тайму время «Сочи» вновь повел. Кравцов ушёл от трёх игроков вдоль линии штрафной площади, забрался в неё по центру, собрав вокруг себя уже сразу пятерых соперников, после чего пробил низом из этой борьбы, и Гудиев среагировать не успел.

    На 68-й минуте «Факел» остался в меньшинстве. Прошла контратака «Сочи», последовал пас из глубины на ход Джорджевичу, который убегал один на один, и Федор Кудряшов фолом последней надежды снёс оппонента, получив прямую красную карточку.

    На 78-й минуте Медведев набрал скорость с левого фланга в штрафную площадь «Факела», сыграл в стенку с Джорджевичем, который ответным пасом выводил партнёра один на один, но того накрыли. Мяч отскочил прямо на Кирилла Заику, который мощным ударом отправил его в сетку.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа A
    Факел — Сочи 1:3
    Голы: 0:1 Miguel (21'), 1:1 Василий Черов (28'), 1:2 Кирилл Кравцов (45+3'), 1:3 Кирилл Заика (78') Факел: Виталий Гудиев, Кирилл Суслов, Сергей Брызгалов, Kudryashov F., Руслан Магаль, Motpan N., Masternoy V., Вячеслав Якимов, Василий Черов, Александр Долгов, Максим Максимов Сочи: Николай Заболотный, Marcelo Alves, Артём Мещанинов, Игорь Юрганов, Кирилл Заика, Амир Батырев, Кирилл Кравцов, Medvedev J., Никита Бурмистров, Иван Игнатьев, Miguel Предупреждения: Masternoy V. (30'), Никита Бурмистров (37'), Амир Батырев (43'), Хызыр Аппаев (54'), Кирилл Кравцов (85'), Medvedev J. (87'), Markov E. (90') Удаление: Kudryashov F. (68')

    Во 2-м туре группы А «Факел» на выезде сыграет против ЦСКА 9 августа, а «Сочи» в гостях встретится с «Оренбургом».

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