«Факел» — «Сочи»: счет матча 1:3, обзор голов

Счет в матче был открыт на 21-й минуте. В ходе позиционной атаки «Сочи» Бурмистров с правого фланга исполнил мягкий навес в центр штрафной площади, и брошенный всеми Мигел Силвейра головой переправил мяч в дальний угол.
На 29-й минуте хозяева отыгрались. Моцпан справа исполнил угловой, навесив в центр к линии вратарской, где Василий Черов выиграл борьбу у Медведева и ногой поразил ворота сочинской команды.
В добавленное к первому тайму время «Сочи» вновь повел. Кравцов ушёл от трёх игроков вдоль линии штрафной площади, забрался в неё по центру, собрав вокруг себя уже сразу пятерых соперников, после чего пробил низом из этой борьбы, и Гудиев среагировать не успел.
На 68-й минуте «Факел» остался в меньшинстве. Прошла контратака «Сочи», последовал пас из глубины на ход Джорджевичу, который убегал один на один, и Федор Кудряшов фолом последней надежды снёс оппонента, получив прямую красную карточку.
На 78-й минуте Медведев набрал скорость с левого фланга в штрафную площадь «Факела», сыграл в стенку с Джорджевичем, который ответным пасом выводил партнёра один на один, но того накрыли. Мяч отскочил прямо на Кирилла Заику, который мощным ударом отправил его в сетку.
Во 2-м туре группы А «Факел» на выезде сыграет против ЦСКА 9 августа, а «Сочи» в гостях встретится с «Оренбургом».