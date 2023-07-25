Нерес не хочет переходить в «Зенит»

Вингерне собирается переходить в, сообщает A Bola.

По данным источника, бразилец чувствует себя комфортно в «Бенфике» и хочет помочь «Орлам» хорошо выступить в Лиге чемпионов.

Кроме того, 26-летний атакующий полузащитник не хочет переходить в российский клуб, так как был игроком донецкого «Шахтера».

Ранее «Бенфика» была готова продать Нереса за 25 миллионов евро, но из-за давления на клуб со стороны общественности вынуждена была повысить запрашиваемую стоимость.

В прошедшем сезоне Нерес провел в чемпионате Португалии 31 матч, забил шесть мячей и сделал восемь результативных передач.

Transfermarkt оценивает стоимость Нереса в 25 миллионов евро.