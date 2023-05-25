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    Уэлбек: Здорово выйти в Лигу Европы

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    Форвард «Брайтона» Дэнни Уэлбек прокомментировал ничью с «Ман Сити» (1:1) в матче 32-го тура АПЛ. «Чайки» набрали 62 очка и находятся на 6-й позиции, тем самым обеспечив себе выход в групповой этап Лиги Европы.

    Дэнни Уэлбек и Хулио Энсисо
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    Дэнни Уэлбек и Хулио Энсисо

    «Это многое значит. Мы действительно усердно поработали в этом сезоне. Было непросто, случился переходный период в связи с назначением нового главного тренера, но все отреагировали как нельзя лучше. Здорово выйти в Лигу Европы.

    Выбраться из низов до самого верха — это выдающееся достижение. Это благодаря некоторым потрясающим людям. Мы хотим прогрессировать как футболисты и люди каждый день. У нас отличная команда для молодых игроков, которые хотят прийти в профессиональный коллектив и играть в основном составе. Этот клуб на подъеме и мы с нетерпением ждем следующего розыгрыша Лиги Европы», — цитирует Уэлбека BBC.

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