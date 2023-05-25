Гвардиола: Исключительная игра. Поздравляем «Брайтон» с заслуженным выходом в Лигу Европы

В перенесенном матче 32-го тура АПЛ «Ман Сити» сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1). Наставник «горожан»прокомментировал результат.

«Исключительная игра. Поздравляем "Брайтон" с заслуженным выходом в Лигу Европы.

Игра, которую мы провели, состоялась через 48 часов после того, как выпили весь алкоголь в Манчестере. 48 часов спустя мы действовали достойно и показали, почему мы стали чемпионами.

Мы показали, на что способны с мячом и без него. Я не заметил ни капли снижения нашей интенсивности. У них были моменты, у нас были моменты, мы забили гол, они забили гол.

Обе команды хотят владеть мячом, обе команды хотят прессинговать. Вратари играли основополагающую роль в этом матче. Зная о качестве, которым они обладают, можно сказать, что это исключительная команда», — сказал Гвардиола.