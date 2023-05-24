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    Винисиус не сыграет с «Райо Вальекано» из-за дискомфорта в колене

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    Нападающий «Реала» Винисиус пропустит предстоящую встречу с «Райо Вальекано». Об этом сообщает The Athletic.

    Винисиус
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    Винисиус

    Винисиус не сыграет в матче с «Райо Вальекано» из-за дискомфорта в колене. Отмечается, что игрок также может пропустить поединок с «Севильей».

    Винисиус должен был пропустить предстоящий матч из-за того, что игрок получил красную карточку в матче с «Валенсией» (0:1), но после этого Комитет по соревнованиям федерации футбола Испании отменил дисквалификацию игрока.

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