Винисиус не сыграет с «Райо Вальекано» из-за дискомфорта в колене

Нападающийпропустит предстоящую встречу с. Об этом сообщает The Athletic.

Винисиус не сыграет в матче с «Райо Вальекано» из-за дискомфорта в колене. Отмечается, что игрок также может пропустить поединок с «Севильей».

Винисиус должен был пропустить предстоящий матч из-за того, что игрок получил красную карточку в матче с «Валенсией» (0:1), но после этого Комитет по соревнованиям федерации футбола Испании отменил дисквалификацию игрока.

Напомним, что судья ВАР на матче был уволен за то, что главному арбитру было показано обрезанное видео, в которое не вошли действия Дуро в стыке с Винисиусом.