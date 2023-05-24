Экс-игрок «Спартака» может получить спортивное гражданство Азербайджана

Полузащитник подмосковных «Химок»признался, что может обсудить смену спортивного гражданства с федерацией

«Я не говорил Азербайджану ни да, ни нет. Есть куча моментов, которые нужно обговорить. Все время слышу — ждем и нужно обсудить. Может быть, скоро обсудим переход.

В любом случае карьера строится на клубной деятельности, а не на сборной. Не исключаю свой возможный переход, но это не из‑за нынешней ситуации. Речь об этом давно ведется.

Но если я пойму, что, став легионером, будет тяжелее конкурировать в РПЛ, это будет уже другой момент.

В первую очередь я — азербайджанец. Но если это будет минусом в клубной карьере, то переход не стоит того. Ведь если не будешь играть в клубе — не будешь попадать в сборную, тогда смысл перехода пропадает», — приводит слова Гулиева «Матч ТВ».

Ранее Гулиев играл за «Спартак», «Ростов», «Анжи» и тульский «Арсенал».