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    Экс-игрок «Спартака» может получить спортивное гражданство Азербайджана

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    Полузащитник подмосковных «Химок» Аяз Гулиев признался, что может обсудить смену спортивного гражданства с федерацией Азербайджана.

    Аяз Гулиев
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    Аяз Гулиев

    «Я не говорил Азербайджану ни да, ни нет. Есть куча моментов, которые нужно обговорить. Все время слышу — ждем и нужно обсудить. Может быть, скоро обсудим переход.

    В любом случае карьера строится на клубной деятельности, а не на сборной. Не исключаю свой возможный переход, но это не из‑за нынешней ситуации. Речь об этом давно ведется.

    Но если я пойму, что, став легионером, будет тяжелее конкурировать в РПЛ, это будет уже другой момент.

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    • В первую очередь я — азербайджанец. Но если это будет минусом в клубной карьере, то переход не стоит того. Ведь если не будешь играть в клубе — не будешь попадать в сборную, тогда смысл перехода пропадает», — приводит слова Гулиева «Матч ТВ».

    Ранее Гулиев играл за «Спартак», «Ростов», «Анжи» и тульский «Арсенал».

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