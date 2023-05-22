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    Вендел и Клаудиньо отправились в отпуск

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    Хавбеки «Зенита» Вендел и Клаудиньо уже отправились в отпуск с разрешения руководства клуба, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    Оба, как и форвард Малком (улетел в Бразилию из-за рождения ребенка) с защитником Родригао (предстоит обследование по поводу травмы), не примут участия в двух оставшихся матчах «Зенита» в РПЛ-2022/23 с «Сочи» (в гостях 27 мая) и «Факелом» (дома 3 июня).

    При этом все латиноамериканцы вернутся в расположение команды Сергея Семака к 22 июня, когда чемпионы России приступят к подготовке к новому сезону.

    С 1 по 10 июля питерцы должны провести на «Газпром Арене» три контрольных игры на представительном товарищеском турнире с участием «Фенербахче», «Црвены Звезды» и бакинского «Нефтчи».

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