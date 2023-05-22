Оздоев: Несомненно, уровень турецкой Суперлиги выше, чем РПЛ

Полузащитник «Фатих Карагюмрюк»сравнил уровень российской Премьер-лиги и турецкой Суперлиги.

«Конечно, в Турции уровень футбола выше. Несомненно. Подбор футболистов… Можно сравнить даже по стоимости игроков.

Недавно статистика была: Турция — в девятке, под миллиард евро.

Уровень футбола двигают футболисты. Если бы уровень футбола был слабый, то не думаю, что приехали бы Икарди, Мертенс, Дзаньоло.

У "Бешикташа" великолепные футболисты. У нас футболисты, которые поиграли во многих лигах. Чемпионат очень хороший», — сказал Оздоев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.