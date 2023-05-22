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    Анчелотти: Я хочу обсудить то, что случилось на стадионе

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался в защиту нападающего Винисиуса Жуниора.

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    Накануне в матче 35-го тура Примеры с «Валенсией» (0:1) у 22-летнего бразильца произошел конфликт с болельщиками соперника. В концовке встречи Винисиус получил красную карточку, он ударил соперника.

    «Вы хотите поговорить о футболе? Я — нет. Я хочу обсудить то, что случилось на стадионе. Думаю, это важнее. Подобного не должно быть. Тренер не должен думать о том, чтобы убрать футболиста с поля из-за того, что на него кричат трибуны.

    Винисиус не хотел продолжать играть, но я сказал ему, что не считаю, что будет справедливо, если он уйдет, потому что он не виноват — он жертва. А потом он получил непонятную красную карточку, хотя не проявил агрессии. У нас проблема. Не у меня — я-то считаю Винисиуса самым важным футболистом мира», — цитирует Анчелотти Marca.

    В сезоне-2022/23 Винисиус провел 54 матча во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 21 результативную передачу.

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