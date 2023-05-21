Асхабадзе выдвинул свою кандидатуру в правление РПЛ

Роман Асхабадзе Фото: fakelfc.ru
«Если примут решение включить представителей из "Факела", то было бы интересно войти в правление РПЛ.
Дело в другом, останемся мы [в РПЛ] или нет. Мы уже направили мою кандидатуру. Если сочтут нужным, то будем работать», — приводит слова Асхабадзе ТАСС.
В конце апреля прошло общее собрание РПЛ, на котором было решено утвердить новое положение о правлении лиги, в него войдут семь человек, в том числе президент и исполнительный директор РПЛ.
«Факел» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ после 28 туров.