Асхабадзе выдвинул свою кандидатуру в правление РПЛ

Генеральный директор «Факела»выдвинул свою кандидатуру в правление РПЛ.

«Если примут решение включить представителей из "Факела", то было бы интересно войти в правление РПЛ.

Дело в другом, останемся мы [в РПЛ] или нет. Мы уже направили мою кандидатуру. Если сочтут нужным, то будем работать», — приводит слова Асхабадзе ТАСС.

В конце апреля прошло общее собрание РПЛ, на котором было решено утвердить новое положение о правлении лиги, в него войдут семь человек, в том числе президент и исполнительный директор РПЛ.

«Факел» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ после 28 туров.