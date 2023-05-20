«Динамо» — «Волга»: счет матча 0:2, обзор голов

«Волга» Фото: vk.com
Первый гол гости забили на 13-й минуте встречи. Отличился полузащитник команды Илья Кубышкин.
Уже на 83-й минуте «Волга» поставил точку в этом матче благодаря голу полузащитника Кирилла Морозова.
Футбол. Россия. ФНЛ
Динамо-Махачкала — Волга Ульяновск 0:2
Голы: 0:1 Илья Кубышкин (13'), 0:2 Кирилл Морозов (83') Динамо-Махачкала: Дмитрий Терновский, Alibekov M., Эрбол Атабаев, Кирилл Боженов, Никита Глушков, Шамиль Исаев, Владимир Ковачевич, Олег Красильниченко, Нардин Мулахусейнович, Нардин Мулахусейнович, Yusupov Z. Волга Ульяновск: Андрей Климович, Арсен Адамов, Билал Билалов, Егор Данилкин, Аслан Дашаев, Илья Кубышкин, Денис Кутин, Руслан Махмутов, Кирилл Морозов, Герман Паскин, Евгений Воронин Предупреждения: Шамиль Исаев (19'), Евгений Воронин (34'), Кирилл Морозов (81')
После этого матча «Волга» занимает 17-е место в турнирной таблице Первой лиги (29 очков). «Динамо» — на 5-й позиции (46).