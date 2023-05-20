Тухель: Спустя 30 минут после начала матча мы бросили играть

Главный тренерпрокомментировал поражение от(1:3) в матче 33-го тура немецкой Бундеслиги.

«Мы хорошо начали игру, вышли вперед и могли забить еще. Спустя 30 минут мы бросили играть. Во втором тайме нас не было на поле. У меня нет этому никаких объяснений. Мы находимся на хорошем этапе, я вижу настрой в команде, на тренировках. У меня нет этому объяснения.

Это исключительно наше поражение. Без движения с нашей стороны и при нежелании наших игроков брать мяч под свой контроль "Лейпциг" выглядел хорошо. Когда я проигрываю, я хочу проиграть лучшей команде, которая находится в лучшей форме на данный момент, а не потому, что игра выскользнула из наших рук.

Стоило ли совершить тактический фол во время контратаки "Лейпцига", когда он сравнивал счет? Конечно. Вы просто обязаны делать то, что необходимо. Нельзя прятать голову. Вы должны действовать соответствующим образом.

Завтрашний матч "Боруссии"? Я определенно не собираюсь его смотреть. Я также не стал бы его смотреть, если бы мы выиграли. Я посмотрю его, когда смогу», — приводит слова Тухеля Sky Sport Germany.

После этого матча «Бавария» занимает 1-е место в турнирной таблице Бундеслиги с 68-ю очками в активе. За один тур до конца чемпионата команда опережает дортмундскую «Боруссию» на один балл, имея на одну игру больше. «Лейпциг» — на 3-й строчке (63 очка).