ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Каллум Смит5 причин, почему Артур Бетербиев проиграет Каллуму Смиту
  • 22:58
    • Латвия разгромила Казахстан на ЧМ-2023
  • 22:16
    • «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии сезона 2022/2023 года
  • 21:52
    • «Лейпциг» в гостях одержал победу над «Баварией»
  • 21:34
    • «Ноттингем Форест» обыграл «Арсенал» в матче АПЛ
  • 19:07
    • Гол Каземиро принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Борнмутом»
    Все новости спорта

    Тухель: Спустя 30 минут после начала матча мы бросили играть

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Бавария РБ Лейпциг
    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал поражение от «РБ Лейпциг» (1:3) в матче 33-го тура немецкой Бундеслиги.

    Томас Тухель
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томас Тухель

    «Мы хорошо начали игру, вышли вперед и могли забить еще. Спустя 30 минут мы бросили играть. Во втором тайме нас не было на поле. У меня нет этому никаких объяснений. Мы находимся на хорошем этапе, я вижу настрой в команде, на тренировках. У меня нет этому объяснения.

    Это исключительно наше поражение. Без движения с нашей стороны и при нежелании наших игроков брать мяч под свой контроль "Лейпциг" выглядел хорошо. Когда я проигрываю, я хочу проиграть лучшей команде, которая находится в лучшей форме на данный момент, а не потому, что игра выскользнула из наших рук.

    Стоило ли совершить тактический фол во время контратаки "Лейпцига", когда он сравнивал счет? Конечно. Вы просто обязаны делать то, что необходимо. Нельзя прятать голову. Вы должны действовать соответствующим образом.

    Завтрашний матч "Боруссии"? Я определенно не собираюсь его смотреть. Я также не стал бы его смотреть, если бы мы выиграли. Я посмотрю его, когда смогу», — приводит слова Тухеля Sky Sport Germany.

    После этого матча «Бавария» занимает 1-е место в турнирной таблице Бундеслиги с 68-ю очками в активе. За один тур до конца чемпионата команда опережает дортмундскую «Боруссию» на один балл, имея на одну игру больше. «Лейпциг» — на 3-й строчке (63 очка).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» не сможет обыграть «Реал Сосьедад»
  • «Барселона» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • Команды не смогут выявить победителя?
  • «Наполи» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.35
    •
  • Голевой обмен после перерыва?
  • «Лилль» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.73
  • Экспресс дня 21 мая
  • Завтра в 19:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Наполи — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Валенсия — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Краснодар — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Аугсбург — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Атлетико — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  2.31
  • Прогноз на матч Харри — Лайович
  • Теннис
  • Послезавтра в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры