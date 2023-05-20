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    Тен Хаг: Мне все равно, что там у «Ливерпуля», нам надо выполнить свою работу

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    Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Борнмутом» (1:0).

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Покритиковать команду можно только за то, что она не добила соперника. Мы должны были забить еще один гол. Но так уж бывает с этой командой, забивать непросто.

    Каземиро отметился прекрасным голом. Мы прижали соперника, не давали ему дышать в первые 25 минут.

    Де Хеа ошибся несколько недель назад, но ошибиться может каждый. Мы защищаемся всей командой, вот почему у нас так много сухих игр. Сегодня Давид сделал несколько отличных сэйвов.

    Мне все равно, что происходит у "Ливерпуля", все дело в нас, нам надо выполнить свою работу», — приводит слова тен Хага BBC.

    «Манчестер Юнайтед» набрал 69 очков и занимает четвертое место в таблице АПЛ. «Борнмут» имеет в своем активе 39 баллов и находится на 14-й строчке.

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