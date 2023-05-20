Тен Хаг: Мне все равно, что там у «Ливерпуля», нам надо выполнить свою работу

Рулевойпрокомментировал победу над(1:0).

«Покритиковать команду можно только за то, что она не добила соперника. Мы должны были забить еще один гол. Но так уж бывает с этой командой, забивать непросто.

Каземиро отметился прекрасным голом. Мы прижали соперника, не давали ему дышать в первые 25 минут.

Де Хеа ошибся несколько недель назад, но ошибиться может каждый. Мы защищаемся всей командой, вот почему у нас так много сухих игр. Сегодня Давид сделал несколько отличных сэйвов.

Мне все равно, что происходит у "Ливерпуля", все дело в нас, нам надо выполнить свою работу», — приводит слова тен Хага BBC.

«Манчестер Юнайтед» набрал 69 очков и занимает четвертое место в таблице АПЛ. «Борнмут» имеет в своем активе 39 баллов и находится на 14-й строчке.