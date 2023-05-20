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    Гол Фирмино помог «Ливерпулю» спастись от поражения в матче с «Астон Виллой»

    «Ливерпуль» — «Астон Вилла»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Ливерпуль» сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1) в матче 37-го тура английской Премьер-лиги.

    «Астон Вилла»
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    «Астон Вилла»

    На 27-й минуте гости смогли открыть счет. Полузащитник «Астон Виллы» Джейкоб Рэмси получил мяч в штрафной площади и нанес удар в нижний угол ворот.

    «Ливерпуль» сумел сравнять счет только на 89-й минуте встречи. Нападающий команды Роберто Фирмино после отличной передачи расстрелял ворота голкипера, попав в правый угол — 1:1.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ливерпуль — Астон Вилла 1:1
    Голы: 0:1 Джейкоб Рэмси (27'), 1:1 Роберто Фирмино (89') Ливерпуль: Алисон, Трент Александер-Арнольд, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (Константинос Цимикас, 72'), Кёртис Джонс (Диогу Жота, 63'), Фабиньо (Харви Эллиотт, 81'), Джордан Хендерсон (Джеймс Милнер, 72'), Мохамед Салах, Коди Матес Гакпо, Луис Диас (Роберто Фирмино, 72') Астон Вилла: Олли Уоткинс (Джон Дуран, 86'), Леон Бэйли (Эшли Янг, 53'), Джейкоб Рэмси, Дуглас Луис (Леандер Дендонкер, 87'), Бубакар Камара, Джон МакГинн, Лука Динь (Алекс Морено, 53'), Тайрон Мингс, Эзри Конса, Мэтти Кэш, Дамиан Эмилиано Мартинес Предупреждения: Ибраима Конате (20'), Тайрон Мингс (45'), Лука Динь (53'), Трент Александер-Арнольд (66'), Дамиан Эмилиано Мартинес (77'), Фабиньо (80'), Эшли Янг (90 + 1'), Эзри Конса (90 + 6')

    После этого матча «Ливерпуль» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ (66 очков). «Астон Вилла» — на 7-й позиции (58).

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