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    «Бохум» спасся от поражения в матче Бундеслиги с «Гертой»

    «Герта» — «Бохум»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Герта» сыграла вничью с «Бохумом» (1:1) в матче 33-го тура Бундеслиги.

    «Герта»
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    «Герта»

    Первый гол хозяева забили на 63-й минуте встречи. Точным ударом отличился полузащитник «Герты» Лука Тусар.

    Уже на 90+4-й минуте встречи «Бохум» сумел сравнять счет благодаря голу защитника команды Кевена Шлоттербека.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Герта — Бохум 1:1
    Голы: 1:0 Лука Тусар (63'), 1:1 Кевен Шлоттербек (90 + 4') Герта: Оливер Кристенсен, Джонджо Кенни, Агустин Рохель, Мартон Дардаи, Максимилиан Миттельштедт (Марвин Платтенхардт, 86'), Кевин-Принс Боатенг (Жан-Поль Бутьюс, 65'), Лука Тусар, Суат Сердар (Флориан Нидерлехнер, 86'), Доди Лукебакио, Стеван Йоветич, Марко Рихтер (Чидера Эджук, 65') Бохум: Кристофер Антви-Адджей, Филипп Хофман, Такума Асано (Симон Цоллер, 81'), Филипп Фёрстер (Геррит Хольтман, 70'), Энтони Лосийя, Кевин Штёгер, Доминик Хайнц (Мориц Брошински, 74'), Эрхан Машович (Кевен Шлоттербек, 81'), Иван Ордец, Сайди Джанко, Мануэль Риман Предупреждения: Энтони Лосийя (37'), Максимилиан Миттельштедт (82')

    После ничейного результата в этом матче «Герта» больше не имеет теоретических шансов сохранить прописку в Бундеслиге на следующий сезон. «Бохум» — на 16-й позиции (31).

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