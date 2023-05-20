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    Гол Каземиро принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Борнмутом»

    «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 37-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Борнмут» со счетом 1:0.

    «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед»
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    «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед»

    Единственный мяч в игре забил Каземиро на девятой минуте.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Борнмут — Манчестер Юнайтед 0:1
    Гол: 0:1 Каземиро (9') Борнмут: Нето, Илья Забарный, Маркос Сенеси, Ллойд Келли, Адам Смит (Матиас Винья, 66'), Льюис Кук, Хефферсон Лерма, Джейдон Энтони, Дэвид Брукс (Киффер Мур, 56'), Райан Кристи (Данго Уаттара, 66'), Доминик Соланке Манчестер Юнайтед: Антони Марсьяль (Ваутер Вегорст, 57'), Джейдон Санчо (Алехандро Гарначо, 72'), Бруну Фернандеш, Антони (Фред, 86'), Кристиан Эриксен (Скотт МакТоминай, 86'), Каземиро, Люк Шоу, Рафаэль Варан, Виктор Линделёф, Аарон Ван-Биссака, Давид де Хеа Предупреждение: Льюис Кук (70')

    «Манчестер Юнайтед» набрал 69 очков и занимает четвертое место в таблице АПЛ. «Борнмут» имеет в своем активе 39 баллов и находится на 14-й строчке.

    Календарь и таблица АПЛ

    В параллельной игре «Фулхэм» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью 2:2.

    На дубль Александара Митровича гости ответили точными ударами Одсонна Эдуарда и Джоэла Уорда.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Фулхэм — Кристал Пэлас 2:2
    Голы: 0:1 Одсонн Эдуард (34'), 1:1 Александр Митрович (пенальти) (45 + 5'), 2:1 Александр Митрович (61'), 2:2 Джоэл Уорд (83') Фулхэм: Бернд Лено, Кенни Тете, Олуватосин Адарабиойо, Исса Диоп, Энтони Робинсон, Харрисон Рид, Жоау Палинья, Гарри Уилсон (Бобби Рид, 80'), Томас Кейрни (Манор Соломон, 80'), Виллиан, Александр Митрович Кристал Пэлас: Одсонн Эдуард (Жан-Филипп Матета, 80'), Джордан Айю, Эберечи Эзе, Майкл Олисе, Уилл Хьюз, Шейк Омар Траоре, Тайрик Митчелл, Марк Гехи, Йоаким Андерсен, Джоэл Уорд, Сэм Джонстон Предупреждения: Олуватосин Адарабиойо (71'), Жоау Палинья (85'), Энтони Робинсон (90 + 1')

    Таким образом, позиции команд остались прежними: «Фулхэм» (52 очка) — десятый, «Кристал Пэлас» (44 пункта) — одиннадцатый.

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