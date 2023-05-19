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    «Фрайбург» переиграл «Вольфсбург»

    «Фрайбург» — «Вольфсбург»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 33-го немецкой Бундеслиги «Фрайбург» в родных стенах одолел «Вольфсбург» со счетом 2:0.

    «Фрайбург»
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    «Фрайбург»

    Точными ударами в этом поединке отметились Кристиан Гюнтер и Нильс Петерсен.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Фрайбург — Вольфсбург 2:0
    Голы: 1:0 Кристиан Гюнтер (71'), 2:0 Нильс Петерсен (75') Фрайбург: Марк Флеккен, Филипп Линхарт, Маттиас Гинтер, Tan-Kenneth Jerico Schmidt (Лукас Кюблер, 70'), Роланд Шаллаи (Жонатан Шмид, 90'), Максимилиан Эггештайн, Николас Хефлер, Ноа Вайсхаупт (Кристиан Гюнтер, 70'), Рицу Доан (Нильс Петерсен, 70'), Винченцо Грифо, Лукас Хёлер (У Ен Чон, 90') Вольфсбург: Йонас Винд (Омар Мармуш, 82'), Патрик Виммер (Джан-Лука Вальдшмидт, 57'), Якуб Каминьский (Кевин Паредес, 82'), Янник Герардт, Максимилиан Арнольд (Маттиас Сванберг, 82'), Феликс Нмеча, Боте Баку, Микки ван де Вен, Жозуа Гилявоги, Себастиан Борнау, Коэн Кастельс Предупреждения: Роланд Шаллаи (31'), Йонас Винд (39'), Патрик Виммер (54'), Микки ван де Вен (67') Удаление: Николас Хефлер (90 + 3')

    Таким образом, позиции команд остались прежними: «Фрайбург» (59 очков) — пятый, «Вольфсбург» (49 пунктов) — седьмой.

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