Иванов рассказал о будущем Гончаренко в «Урале»

Президентзаявил, что главный тренер командыне говорил ему о том, что намерен покидать свой пост.

«Останется ли Гончаренко? А почему нет? Мотивация? У нас интересная команда, хороший город, люди любят футбол. Виктор Михайлович ни разу не говорил и даже не намекал, что хочет уйти.

Нам есть куда расти, намерены развиваться. Надеемся, что с Гончаренко мы добьемся определенных успехов. У него действующий контракт», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Гончаренко возглавил «Урал» в августе прошлого года. Под руководством 45-летнего специалиста екатеринбуржцы провели 35 матчей, в которых одержали 15 побед, 8 раз сыграли вничью и уступили в 12 встречах.